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Московские власти передадут фото с mos.ru в систему распознавания лиц

Кира Карон
09:12 13.10.2021
Подрядчиком по проекту, стоимость которого составила 236 миллионов рублей, стала пермская компания.
Московские власти передадут фото с mos.ru в систему распознавания лиц
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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Правительство Москвы разметило заказ на доработку портала mos.ru. Все загруженные фотографии пользователей должны будут передаваться в систему распознавания лиц, которая используется для поиска преступников полицией.

Подрядчиком по проекту, стоимость которого составила 236 миллионов рублей, стала пермская компания. Она также должна обеспечить сбор данных о смартфонах жителей Москвы, сообщил «Коммерсантъ».

Ранее камера видеонаблюдения в Москве помогла задержать сбежавшего из ИВС Александра Мавриди. Генеральный директор компании - разработчика систем видеоаналитики Алексей Цессарский рассказал «Звезде», что система опознавания постоянно совершенствуется, к примеру, камеры в скором времени настроят на идентификацию человека в маске, то есть по верхней части лица.

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