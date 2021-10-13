Московские власти передадут фото с mos.ru в систему распознавания лиц

Правительство Москвы разметило заказ на доработку портала mos.ru. Все загруженные фотографии пользователей должны будут передаваться в систему распознавания лиц, которая используется для поиска преступников полицией.

Подрядчиком по проекту, стоимость которого составила 236 миллионов рублей, стала пермская компания. Она также должна обеспечить сбор данных о смартфонах жителей Москвы, сообщил «Коммерсантъ».

Ранее камера видеонаблюдения в Москве помогла задержать сбежавшего из ИВС Александра Мавриди. Генеральный директор компании - разработчика систем видеоаналитики Алексей Цессарский рассказал «Звезде», что система опознавания постоянно совершенствуется, к примеру, камеры в скором времени настроят на идентификацию человека в маске, то есть по верхней части лица.