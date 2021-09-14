Встретили в магазине: как камера видеонаблюдения помогла задержать сбежавшего из ИВС Мавриди

Неприметный мужчина в синей куртке и темной кепке совершает покупки в продуктовом магазине на улице Дубравной в столичном районе Митино. Никто из окружающих не подозревает, что в рюкзаке у гражданина помимо продуктов 400 тысяч рублей наличными. Но в ближайшее время эти деньги ему не понадобятся. На выходе покупателя встречает оперативная группа уголовного розыска. Имя задержанного - Александр Мавриди, и с его поимкой поставлена точка в розыске пятерых сбежавших в августе из истринского ИВС. Один из пунктов обвинения, предъявленного Мавриди, - убийство предпринимателя из Истры Владимира Маругова. По версии следствия, Александр Мавриди ночью проник в дом Маругова и застрелил его из арбалета.

По данным МВД, задержаны также двое жителей Подмосковья, помогавшие беглецам скрываться. Из продемонстрированной правоохранителями оперативной съемки видно, что поначалу Мавриди изображает полное недоумение, называет себя Ивановым, словом, ни в чем не признается. Но спектакль длится недолго. Когда Мавриди привезли на допрос в Следственный комитет, он явно осознал, что тактика полного отрицания бессмысленна. В кабинет следователя он входит хромая, с куда меньшим азартом, чем бежал из изолятора в августовскую ночь побега.

Дело можно будет считать полностью раскрытым только когда выяснятся все подробности побега. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий в отношении сотрудников изолятора временного содержания. В том числе обвинения предъявлено заместителю начальника ИВС.

По словам бывшего оперативного сотрудника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России в Москве Михаила Игнатова, «сбежать им удалось только при помощи сотрудников ,которые охраняют изолятор, по другому сделать это невозможно».

«Хозяин барин, на таком рыке расценок нет, что побег стоит от 100-150 тыс., все на договорных связях, кого какая сумма устроит. Мое первоначальное мнение, его вытащили, чтобы ликвидировать. Убрать его, тело спрятать, чтобы не нашли, и он бы был в вечном розыске», - заявил Игнатов.

В ночь на 6-е августа Мавриди с подельниками, воспользовавшись халатностью сотрудников ИВС, скрутили замки с двери камеры и вырвались на свободу. Четверо сбежавших вскоре были пойманы, а Мавриди довольно долгое время удавалось скрываться. Он ночевал в заброшенных домах, не показывался в людных местах, явно рассчитывая раздобыть поддельные документы. Но роковая вылазка в магазин сорвала все его дальнейшие планы. По данным МВД, решающую роль в поимке беглеца сыграли камеры видеонаблюдения. Мавриди не помогла попытка изменить внешность - он отпустил бороду, рассчитывая, что на фотографии из ориентировки ее нет.

«Активно развивается не просто распознание по лицу, а идентификация в целом человека. Если лица не видно, то есть грубо говоря, если Вы например в одном районе появились перед камерой, и мы видели вашего лицо и сумели вас узнать, соответственно дальше появились в другом районе но уже спиной, но мы видим вашу форму тела, походку, и это позволяет вас узнать, если не видели лица. Умных камер только на улице Москвы — больше 250 тысяч. Они работают, когда мы за рулём, когда идём по улицам, и, опять же, ходим за продуктами» - заявил генеральный директор компании-разработчика систем видеоаналитики Алексей Цесарский.

По словам экспертов подобные системы на данный момент работают в крупных городах России.

"Работают они прежде всего там, где реализуется программа "безопасный город". И распознавание образа - это сопоставление информации, которая заносится в базу для определения того, что нужно найти. Если занести лицо человека в базу и камеры этого человека увидят, они его определят. Может быть поставлена задача определить его местоположение. Если он появится в фокусе камер, мы поймем что это он. Все это называется биометрия. Сопоставляя множество точек на изображении лица и фигуры, система распознает, этот человек или нет. По бровям, по глазам, словом, по множеству точек и расстоянием между ними. Эти данные дают возможность идентифицировать человека», - рассказал эксперт по кибербезопасности Денис Кувиков.

Эксперт сообщил, что система опознавания постоянно совершенствуется, к примеру, камеры в скором времени настроят на идентификацию человека в маске, то есть по верхней части лица.

«Раньше была сложность, кепку надел ,тут прикрыл, сложно определить, но у системы становится больше данных. Она становится умнее. Все меньше возможностей ее обмануть остается. Современные системы определят, если человек отрастил бороду, а был изначально без нее. Даже если я волосы отращу, они скажут что это Кувиков Денис, раньше было фото такое, где я лысый и без бороды, к примеру», - сказал эксперт.

На данный момент Александр Мавриди дал следователю признательные показания, сообщив об обстоятельствах подголовки и совершения побега. Расследование этого дела продолжается.