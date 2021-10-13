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Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за COVID-19

Кира Карон
08:49 13.10.2021
Азаров напомнил, что локдаун в области не вводится, так как на сегодняшний день каждый житель региона может защититься от COVID-19, сделав прививку.
Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за COVID-19
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
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 Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией  в регионе является критической, существует угроза локдауна.

«Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает», - сказал губернатор в эфире телеканала «ГТРК Самара».

Азаров напомнил, что локдаун в области не вводится, так как на сегодняшний день каждый житель региона может защититься от COVID-19, сделав прививку. 

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в данный момент ситуация с коронавирусом в РФ остается крайне напряженной. При этом министр подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в стране сейчас только ухудшается.

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