Губернатор Самарской области заявил об угрозе локдауна из-за COVID-19

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе является критической, существует угроза локдауна.

«Ситуация крайне тревожная, ситуация настолько тревожная, что близка, по оценкам врачей, к критической. И, действительно, угроза локдауна вновь нависает», - сказал губернатор в эфире телеканала «ГТРК Самара».

Азаров напомнил, что локдаун в области не вводится, так как на сегодняшний день каждый житель региона может защититься от COVID-19, сделав прививку.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в данный момент ситуация с коронавирусом в РФ остается крайне напряженной. При этом министр подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка в стране сейчас только ухудшается.