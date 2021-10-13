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Цены на нефть могут упасть до $36 за баррель к 2030 году

Кира Карон
08:12 13.10.2021
В МЭА пояснили, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа.
Цены на нефть могут упасть до $36 за баррель к 2030 году
© Фото: Anatoly Ustinenko, Russian Look, Globallookpress
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К 2030 году стоимость нефти в мире упадет до 36 долларов за баррель, к 2050 году - до 24 долларов за бочку. Это произойдет из-за глобальной политики по углеродной нейтральности. Об этом говорится из доклада Международного энергетического агентства (МЭА), пишет ТАСС.

В МЭА пояснили, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа. Отмечается, что по другим сценариям из прогноза динамика цен на нефть будет иной.

Ранее стало известно, что российский бюджет и внебюджетные фонды в 2021 году смогут получить доход от нефтегазового сектора, превышающий прошлогодний почти на 70%. Такой скачок, в денежном эквиваленте равный 50 миллиардам долларов, может произойти в связи со значительным ростом цен на сырье.

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