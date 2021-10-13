В Театре Российской армии прошел финал Юнармейской Лиги КВН
Финал Юнармейской Лиги КВН состоялся в Театре Российской армии.
За победу боролись шесть лучших команд турнира. Участников поздравил и поблагодарил за острый юмор статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.
Он отметил таланты молодых людей и напомнил, что численность общероссийского движения Юнармия, идея создания которого принадлежит Сергею Шойгу, активно растет.
«За вот эти короткие годы Юнармия выросла. Скамейка активных игроков сегодня очень большая. Она приближается к 900 000. Это на самом деле большая армия. Юнармия», - подчеркнул Панков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «Юнармия» - одно из самых авторитетных молодежных движений России. Он отметил, что ни одно значимое мероприятие Минобороны или субъектов РФ не обходится без участия юнармейцев.