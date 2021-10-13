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В Театре Российской армии прошел финал Юнармейской Лиги КВН

Алена Миронова
08:17 13.10.2021
Участников поздравил и поблагодарил за острый юмор статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.
В Театре Российской армии прошел финал Юнармейской Лиги КВН
© Фото: Минобороны России
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Финал Юнармейской Лиги КВН состоялся в Театре Российской армии.

За победу боролись шесть лучших команд турнира. Участников поздравил и поблагодарил за острый юмор статс-секретарь, заместитель министра обороны Николай Панков.

Он отметил таланты молодых людей и напомнил, что численность общероссийского движения Юнармия, идея создания которого принадлежит Сергею Шойгу, активно растет.

«За вот эти короткие годы Юнармия выросла. Скамейка активных игроков сегодня очень большая. Она приближается к 900 000. Это на самом деле большая армия. Юнармия», - подчеркнул Панков.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «Юнармия» - одно из самых авторитетных молодежных движений России. Он отметил, что ни одно значимое мероприятие Минобороны или субъектов РФ не обходится без участия юнармейцев.

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