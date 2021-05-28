Шойгу заявил, что «Юнармия» - одно из самых авторитетных молодежных движений России

Сергей Шогу посетил Всероссийский юнармейский форум «Дай пять!», проходящий на базе центра «Авангард». Там он поздравил юнармейцев с пятилетием движения и зачитал им поздравления Владимира Путина.

«Почти ни одно значимое мероприятие, как министерства обороны, так и субъектов Российской Федерации, не проходит без вашего участия. Более 2,5 тысячи юнармейцев поступили в военно-учебные заведения, выбрали для себя профессию защищать Родину», - подчеркнул Шойгу в обращении к юнармейцам.

Он добавил, что «Юнармия», насчитывающая 810 тысяч участников - одно из самых массовых и авторитетных молодежных движений в стране.

«Юнармейцами покорен Северный полюс и Эльбрус, исследованы культурные и природные памятники островов Финского залива, Большой Курильской гряды, курганы Тывы, исторические объекты Крыма и другие удивительные места нашей необъятной Родины», - отметил министр.

Также по просьбе ведущих Шойгу запустил и сам форум «Дай пять!», символически нажав на кнопу пуска.