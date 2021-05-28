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Шойгу заявил, что «Юнармия» - одно из самых авторитетных молодежных движений России

Иван Петров
12:35 28.05.2021
Министр обороны отметил, что ни одно значимое мероприятие Минобороны или субъектов РФ не обходится без участия юнармейцев.
Шойгу заявил, что «Юнармия» - одно из самых авторитетных молодежных движений России
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Сергей Шогу посетил Всероссийский юнармейский форум «Дай пять!», проходящий на базе центра «Авангард». Там он поздравил юнармейцев с пятилетием движения и зачитал им поздравления Владимира Путина. 

«Почти ни одно значимое мероприятие, как министерства обороны, так и субъектов Российской Федерации, не проходит без вашего участия. Более 2,5 тысячи юнармейцев поступили в военно-учебные заведения, выбрали для себя профессию защищать Родину», - подчеркнул Шойгу в обращении к юнармейцам. 

Он добавил, что «Юнармия», насчитывающая 810 тысяч участников - одно из самых массовых и авторитетных молодежных движений в стране. 

«Юнармейцами покорен Северный полюс и Эльбрус, исследованы культурные и природные памятники островов Финского залива, Большой Курильской гряды, курганы Тывы, исторические объекты Крыма и другие удивительные места нашей необъятной Родины», - отметил министр.

Также по просьбе ведущих Шойгу запустил и сам форум «Дай пять!», символически нажав на кнопу пуска. 

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