В Свердловской области в учреждениях культуры введут QR-коды

Для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев власти Свердловской области с 8 ноября введут QR-коды. Об этом сообщил во вторник на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Также с 25 октября QR-коды начнут работать в первую очередь и для чиновников, с этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной коронавирусной инфекции.

«Срок действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации (при этом специальные помещения для приема граждан должны быть все же предусмотрены везде)», - написал губернатор.

Ранее власти Смоленской области решили ввести систему QR-кодов для посещения ТЦ, учреждений культуры, салонов красоты и еще ряда организаций. Также QR-код будет требоваться на массовых мероприятиях.