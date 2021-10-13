Из-за тропического шторма в Гонконге погиб один человек, 5 пострадали

В Гонконге из-за тропического шторма Kompasu один человек погиб, пять пострадали. Об этом сообщает местное правительство.

Уточняется, что введенный восьмой уровень штормового предупреждения будет действовать до 16.00 по местному времени (11.00 по московскому). Тайфун Kompasu по состоянию на 10.00 по местному времени (5.00 по московскому) находился примерно в 390 километрах к юго-западу от Гонконга. Тайфун согласно прогнозам, будет двигаться на запад со скоростью примерно 25 километров в час через северную часть Южно-Китайского моря в сторону острова Хайнань, передает РИА Новости.

Ранее в Японии как минимум пять человек пострадали из-за буйства тайфуна «Чансу». Все они получили повреждения при падении. В связи с приходом тайфуна были отменены 49 авиационных рейсов, имеющих в качестве начального или конечного пункта пути территории юго-запада страны или остров Сикоку.