Немецкий энергоконцерн приостановил заключение новых контрактов на газ с розничными клиентами

Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON прерывает заключение новых контрактов с потребителями в связи с высокими ценами на газ, сообщается на сайте компании.

«К сожалению, в настоящее время мы не можем предложить какие-либо продукты, связанные с природным газом», - говорится в сообщении корпорации.

Газета Handelsblatt со ссылкой на представителя E.ON подтвердила приостановку работы с розничными клиентами, но отметила, что уже существующие контракты продолжают действовать.

«Поставки гарантированы в любое время», - цитирует представителя издание.

В конце сентября цены на газ в Европе обновили исторический максимум. По данным биржи ICE на 28 сентября, стоимость октябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах превысила 1 000 долларов за кубический метр - пиковая цена составляла 1 030 долларов. Таким образом, с начала дня цена фьючерсов выросла на 11%.