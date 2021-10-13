Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Немецкий энергоконцерн приостановил заключение новых контрактов на газ с розничными клиентами

Кира Тило
04:29 13.10.2021
В корпорации сообщили, что временно приостановили работу по заключению новых контрактов, но уже существующие контракты продолжают выполнять.
Немецкий энергоконцерн приостановил заключение новых контрактов на газ с розничными клиентами
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Крупнейший немецкий энергетический концерн E.ON прерывает заключение новых контрактов с потребителями в связи с высокими ценами на газ, сообщается на сайте компании.

«К сожалению, в настоящее время мы не можем предложить какие-либо продукты, связанные с природным газом», - говорится в сообщении корпорации.

Газета Handelsblatt со ссылкой на представителя E.ON подтвердила приостановку работы с розничными клиентами, но отметила, что уже существующие контракты продолжают действовать.

«Поставки гарантированы в любое время», - цитирует представителя издание.

В конце сентября цены на газ в Европе обновили исторический максимум. По данным биржи ICE на 28 сентября, стоимость октябрьских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах превысила 1 000 долларов за кубический метр - пиковая цена составляла 1 030 долларов. Таким образом, с начала дня цена фьючерсов выросла на 11%.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.