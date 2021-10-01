Экипировку военных РФ оснастят экзоскелетом и мини-БПЛА

Экипировка солдата будущего в российских ВС будет включать в свой состав новую робототехническую подсистему. Об этом рассказал Главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков.

В данную систему, по его словам, будут входить мини- и микро-беспилотные летательные аппараты, экзоскелеты и носимые робототехнические комплексы. Соответствующая работа проводилась уже в текущем году.

«В 2021 году совместно с отечественными предприятиями промышленности проведена обширная работа по включению в состав боевой экипировки военнослужащего новой робототехнической подсистемы, в которую входят мини- и микро- БпЛА, носимые робототехнические комплексы, а также экзоскелеты», - указал Главком Сухопутных войск.

Салюков уточнил, что личных состав Сухопутных войск обеспечен боевой экипировкой «Ратник» в объеме, которого военнослужащим достаточно для выполнения предполагающих ее участие задач. При этом, как указал он, экипировка «Ратник» постоянно совершенствуется.

«В 2019 году начался комплекс работ «Сотник», где проектируются новые образцы стрелкового оружия, средства ближнего боя и средства индивидуальной бронезащиты», - обозначил Главнокомандующий Сухопутными войсками в интервью «Красной звезде».

Салюков также рассказал, что войсковую эксплуатацию робототехнических комплексов в Сухопутных войсках РФ запланировали уже на 2022 год. В настоящее время РТК уже принимаются на вооружение.



