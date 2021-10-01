Салюков рассказал, когда планируется опытная эксплуатация боевых роботов в Сухопутных войсках

В 2022 году планируется провести опытную войсковую эксплуатацию робототехнических комплексов в Сухопутных войсках РФ.. Об этом рассказал Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ, генерал армии Олег Салюков.

«В настоящее время организована работа по принятию данных робототехнических комплексов на вооружение, после чего в 2022 году спланирована к проведению их опытная войсковая эксплуатация, по результатам которой будет принято решение об оптимальном количестве закупаемых комплексов для оснащения Сухопутных войск», - уточнил он.

По словам Салюкова, во время крупномасштабных совместных учений «Запад-2021» робототехнические комплексы «Уран-9» и «Нерехта» впервые использовались в боевых порядках общевойсковых соединений. Они должны были выполнять задачи в рамках отдельных тактических эпизодов, среди которых, например, была разведка и поражение условного противника.

Генерал армии уточнил, что оружие комплексов поразило все поставленные цели на учениях. Управляли РТК операторы, располагавшиеся в 1,5 километра от места разворачивания действий.

В целом, как объяснил главком Сухопутных войск, разработка перспективных РТК тяжелого и среднего класса (в виде опытно-конструкторских работ «Штурм» и «Соратник») ведется с 2019 года.

«Будет отработан вопрос комплексированного управления наземными и воздушными роботизированными средствами за счет функционирования программно-аппаратного комплекса роботизации», - описал он в интервью газете «Красная звезда».

Он также добавил, что в рамках работы в 2021 году ВС РФ совместно с российскими промышленными предприятиями была осуществлена работа по включению робототехнической подсистемы в состав боевой экипировки военного. В данную подсистему вошли экзоскелеты, пригодные для носки робототехнические комплексы, а также мини- и микро- беспилотники.