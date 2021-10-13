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Серышев назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе

Кира Тило
04:05 13.10.2021
Ранее Анатолий Серышев занимал пост помощника президента.
Серышев назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости
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Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Серышева полномочным представителем в Сибирском федеральном округе. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«В соответствии с пунктом „к“ статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе.

До этого Серышев занимал пост помощника президента с 2018 года. Должность полпреда СФО была вакантной с момента назначения Сергея Меняйло врио главы Северной Осетии.

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