В стране и мире Меняйло принял предложение Путина стать врио главы Северной Осетии Роман Захаров Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначении на этот пост Сергея Меняйло. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин предложил своему полпреду в Сибири Сергею Меняйло стать временно исполняющим главы Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Меняйло, в свою очередь, принял предложение главы государства. «Я готов к работе», - ответил он президенту по видеосвязи. Позже Путин принял отставку Вячеслава Битарова, добровольно решившего сложить с себя полномочия руководителя Северной Осетии, и подписал указ о назначении Меняйло на должность главы республики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика