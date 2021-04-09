Меняйло принял предложение Путина стать врио главы Северной Осетии
Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначении на этот пост Сергея Меняйло.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин предложил своему полпреду в Сибири Сергею Меняйло стать временно исполняющим главы Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Меняйло, в свою очередь, принял предложение главы государства.
«Я готов к работе», - ответил он президенту по видеосвязи.
Позже Путин принял отставку Вячеслава Битарова, добровольно решившего сложить с себя полномочия руководителя Северной Осетии, и подписал указ о назначении Меняйло на должность главы республики.