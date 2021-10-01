Сухопутные войска получили в 2021 году более 2,5 тысячи новых образцов оружия и техники

В соединения и воинские части Сухопутных войск РФ в 2021 году поступает более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Это необходимо для повышения боевых возможностей и обновления парка техники. Об этом «Красной звезде» рассказал Главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Олег Салюков.

«Для танковых и мотострелковых подразделений закупаются современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А», - отметил Салюков.

Кроме того, по словам Главкома, в текущем году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танков Т-90М и БМП-2.

«В танках Т-90М современная система управления огнем позволяет использовать новые выстрелы с дистанционным подрывом в заданной точке траектории, а комплексирование защитных устройств обеспечивает защиту экипажа от всех современных противотанковых средств поражения. У БМП-2 с боевым отделением „Бережок“, отличительная особенность - наличие в его составе ПТРК „Корнет“ с боекомплектом из восьми ракет, из которых четыре готовы к пуску, а в дополнение к 30-мм автоматической пушке установлен автоматический гранатомет», - поделился генерал армии.

Также Главком Сухопутных войск рассказал о новом образце бронетанкового вооружения.

«Новый образец бронетанкового вооружения - боевая машина поддержки танков, которая, находясь непосредственно в боевых порядках танков, предназначена для обеспечения их боевых действий. БМПТ прошла весь цикл испытаний и принята на вооружение в 2018 году, продолжается плановый процесс ее внедрения в существующую систему вооружения. В текущем году проведены исследовательские учения и апробация БМПТ, по итогам которых подтверждены ранее полученные результаты по способам и приемам действий подразделений, оснащенных БМПТ», - объяснил Салюков.

Олег Салюков отметил, что в ракетные и артиллерийские войска поступают «Торнадо-Г», гаубицы «Мста-С» и противотанковые ракетные комплексы «Хризантема-С».

«Что касается вооружения ракетных войск и артиллерии, в их соединения и воинские части поступают современные реактивные системы залпового огня среднего калибра „Торнадо-Г“, модернизированные самоходные гаубицы „Мста-С“, самоходные противотанковые ракетные комплексы „Хризантема-С“», - подчеркнул Главком Сухопутных войск.

Также стало известно, что в ближайшее время Минобороны РФ собирается принять на вооружение «Панцирь-СМ-СВ» и «Тайфун-ПВО».

«В ближайшей перспективе планируется принять на вооружение боевую машину для отделений стрелков-зенитчиков „Тайфун-ПВО“, отлично зарекомендовавшую себя в ходе Армейских международных игр, новый зенитный ракетно-пушечный комплекс „Панцирь-СМ-СВ“ и средство борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами - 57-мм зенитный артиллерийский комплекс „Деривация-ПВО“, и переносной зенитный ракетный комплекс нового поколения „Метка“, оснащенный устойчивой ко всем видам оптических помех головкой

самонаведения», - отметил Салюков.

Ранее Главком Сухопутных войск РФ поздравил военных и ветеранов с профессиональным праздником. Сухопутные войска празднуют свою 471 годовщину.