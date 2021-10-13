СМИ: мужчина убил выстрелами из лука нескольких человек в Норвегии

СМИ сообщают, что в норвежском городе Конгсберг во время акции мужчина напал на людей, несколько раз выстрелив из лука. Тем самым он убил и ранил нескольких человек. Местные власти, пишет пресса, сообщают, что ситуация крайне запутанная.

«Есть несколько раненых и мертвых», - цитирует «NRK» слова начальника полиции Конгсберга Эйвинда Ааса.

Как сообщается в публикации, в настоящее время полиция работает над поиском улик в местах совершения преступных действий. Уже оцеплена обширная территория Конгсберга, широко задействована полиция. Больница Драммена находится в режиме ожидания, чтобы получить более наглядное представление о ситуации, говорится в прессе. Мужчину задержали и доставили в город Драммен, сообщил Аас.

Ранее в августе в норвежском порту загорелся российский траулер. В пожарной команде порта тогда сообщили, что 22 моряка было эвакуировано, никто из них не пострадал.