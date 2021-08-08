В стране и мире В норвежском порту загорелся российский траулер Вадим Синицын Двадцать два моряка были эвакуированы, никто из них не пострадал. © Фото: Thomas Sbampato globallookpress Читайте нас на: В норвежском порту загорелся российский траулер. Об этом сообщили в пожарной команде порта. «В порту Киркенес во время стоянки на рыболовецком судне Tamango в служебных помещениях начался пожар», - цитирует «Интерфакс» сообщение команды. По данным агентства, пожар начался в служебном помещении. Двадцать два моряка были эвакуированы, никто из них не пострадал. Им предоставлены ночлег и горячее питание. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика