В норвежском порту загорелся российский траулер
Двадцать два моряка были эвакуированы, никто из них не пострадал.
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В норвежском порту загорелся российский траулер. Об этом сообщили в пожарной команде порта.
«В порту Киркенес во время стоянки на рыболовецком судне Tamango в служебных помещениях начался пожар», - цитирует «Интерфакс» сообщение команды.
По данным агентства, пожар начался в служебном помещении. Двадцать два моряка были эвакуированы, никто из них не пострадал. Им предоставлены ночлег и горячее питание.