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Следствие обратится в суд для избрания меры пресечения ректору Зуеву в ближайшее время

Алексей Курильченко
16:00 12.10.2021
Ректор Шанинки подозревается в хищении 21 миллиона рублей из образовательного фонда.
Следствие обратится в суд для избрания меры пресечения ректору Зуеву в ближайшее время
© Фото: МВШСЭН, ВКонтакте
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Следователи в ближайшее время обратятся в суд для избрания меры пресечения для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Как сообщили в МВД РФ, он подозревается в хищении более 21 миллиона рублей, которые принадлежали образовательному фонду.

«Сегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве ректор ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», - сообщили в ведомстве.

Сергея Зуева задержали 12 октября в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 50 миллионов рублей. Сама Ракова была арестована 7 октября.

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