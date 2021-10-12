Следствие обратится в суд для избрания меры пресечения ректору Зуеву в ближайшее время

Следователи в ближайшее время обратятся в суд для избрания меры пресечения для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева. Как сообщили в МВД РФ, он подозревается в хищении более 21 миллиона рублей, которые принадлежали образовательному фонду.

«Сегодня сотрудниками полиции доставлен в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве ректор ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергей Зуев. Он допрошен в качестве подозреваемого в хищении денежных средств в сумме более 21 миллиона рублей, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», - сообщили в ведомстве.

Сергея Зуева задержали 12 октября в рамках дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой о хищении более 50 миллионов рублей. Сама Ракова была арестована 7 октября.