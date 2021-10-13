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Путин назвал нейтрализацию возможных угроз из Афганистана задачей спецслужб стран СНГ

Елизавета Потейчук
20:07 13.10.2021
В ходе встречи с главами спецслужб стран СНГ Владимир Путин назвал нейтрализацию вероятных угроз из Афганистана задачей для служб безопасности Содружества. При этом необходим мониторинг действий боевиков, стягивающихся к границе захваченной талибами* страны.
Путин назвал нейтрализацию возможных угроз из Афганистана задачей спецслужб стран СНГ
© Фото: Evgeniy Paulin Kremlin Pool Globallookpress
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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями спецслужб стран СНГ заявил, что одной из их задач должна стать нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. При этом, по его словам, необходимо четко отслеживать ситуацию в мире.

«Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах», - отметил Путин.

Кроме того, российский президент порекомендовал главам спецслужб Содружества анализировать вызовы и риски, чтобы иметь представление о том, как они могут повлиять на безопасность внутри страны и на международную политику в целом. При этом важен мониторинг на границе Афганистана, так как террористы из Сирии и Ирака постепенно стягиваются в страну и могут начать экспансию в СНГ.

«Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», - подчеркнул президент России.

По словам Путина, тему террористических угроз с территории Афганистана будут затрагивать на предстоящем саммите СНГ. После вывода американских войск, напомнил президент, власть в стране перешла в руки «Талибана»*, который начал устанавливать свои правила в Афганистане.

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет ряд военных совещаний в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

«Талибан»* - террористическая организация, запрещена в РФ.

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