Путин назвал нейтрализацию возможных угроз из Афганистана задачей спецслужб стран СНГ

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями спецслужб стран СНГ заявил, что одной из их задач должна стать нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. При этом, по его словам, необходимо четко отслеживать ситуацию в мире.

«Особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории Афганистана. Все мы хорошо понимаем, какое серьезное влияние события в этой стране могут оказать на положение дел в Центральной Азии, Закавказье, других регионах», - отметил Путин.

Кроме того, российский президент порекомендовал главам спецслужб Содружества анализировать вызовы и риски, чтобы иметь представление о том, как они могут повлиять на безопасность внутри страны и на международную политику в целом. При этом важен мониторинг на границе Афганистана, так как террористы из Сирии и Ирака постепенно стягиваются в страну и могут начать экспансию в СНГ.

«Из Ирака, Сирии туда активно стягиваются боевики с опытом ведения боевых действий. Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии», - подчеркнул президент России.

По словам Путина, тему террористических угроз с территории Афганистана будут затрагивать на предстоящем саммите СНГ. После вывода американских войск, напомнил президент, власть в стране перешла в руки «Талибана»*, который начал устанавливать свои правила в Афганистане.

Ранее стало известно, что Владимир Путин проведет ряд военных совещаний в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Талибан»* - террористическая организация, запрещена в РФ.