Путин проведет серию военных совещаний в Сочи

Владимир Путин планирует провести серию военных совещаний в Сочи.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он сделал это, утвердительно ответив на вопрос журналистов, будет ли серия военных совещаний в Сочи.

Также в Кремле заявили о важности учений ОДКБ на фоне непредсказуемости развития ситуации в Афганистане.