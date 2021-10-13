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Нуланд прокомментировала встречу с Козаком

Валентина Пескова
19:43 13.10.2021
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд охарактеризовала встречу с представителем контактной группы от РФ как «продуктивную».
Нуланд прокомментировала встречу с Козаком
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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Визит замгоссекретаря США Виктории Нуланд во Россию продолжается и сегодня она провела переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который также является представителем России в контактной группе по Минским договоренностям.

Как сообщил пресс-секретарь американского посольства Джейсон Ребхольц, в ходе встречи обсуждалась имплементация минских соглашений и восстановление мира в Донбассе. Сама Виктория Нуланд назвала «продуктивной» прошедшую встречу.

«У нас было очень продуктивное обсуждение с Дмитрием Козаком по поводу наших общих интересов, а также интересов Украины, Франции и Германии, в полной имплементации минских соглашений и восстановлении мира, стабильности и украинского суверенитета на Донбассе», - процитировал Ребхольц слова Нуланд в своем Twitter-аккаунте.

Накануне Нуланд встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, на переговорах с ним также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Помимо встречи с Козаком сегодня Нуланд также провела встречу помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

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