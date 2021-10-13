Полиция разыскивает двоих сбежавших из психбольницы в Краснодаре

Три пациента совершили побег из психиатрической больницы в Краснодаре. Двоих из них разыскивает полиция. Один из разыскиваемых был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления.

«Сообщение о безвестном исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сегодня утром. Установлено, что трое мужчин сбежали, перепилив оконную решетку», - говорится в сообщении на сайте краснодарского МВД.

На данный момент известно, что одного из троих сбежавших удалось найти в Адыгее по месту жительства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия по розыску пациентов специализированного учреждения.

Ранее в сентябре задержали особо опасного преступника, который сбежал из колонии-поселения в Тюмени. Александр Новиков был осужден по нескольким статьям, в частности, за убийство с особой жестокостью.