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Полиция разыскивает двоих сбежавших из психбольницы в Краснодаре

Елизавета Потейчук
19:39 13.10.2021
Из психиатрической больницы Краснодара сбежали трое пациентов, один из которых был ранее осужден за особо тяжкое преступление.
Полиция разыскивает двоих сбежавших из психбольницы в Краснодаре
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Три пациента совершили побег из психиатрической больницы в Краснодаре. Двоих из них разыскивает полиция. Один из разыскиваемых был ранее судим за совершение особо тяжкого преступления.

«Сообщение о безвестном исчезновении пациентов медучреждения в дежурную часть УМВД России по городу Краснодару поступило сегодня утром. Установлено, что трое мужчин сбежали, перепилив оконную решетку», - говорится в сообщении на сайте краснодарского МВД.

На данный момент известно, что одного из троих сбежавших удалось найти в Адыгее по месту жительства. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые мероприятия по розыску пациентов специализированного учреждения.

Ранее в сентябре задержали особо опасного преступника, который сбежал из колонии-поселения в Тюмени. Александр Новиков был осужден по нескольким статьям, в частности, за убийство с особой жестокостью.

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