Министр обороны РФ провел встречу с президентом Абхазии

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией в Москве.

В ходе встречи представители государств обсудили военные аспекты реализации двустороннего договора между РФ и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве. Кроме этого, Шойгу и Бжания затронули вопросы безопасности в Закавказском регионе.

Ранее Сергей Шойгу заявил о полном выполнении планов боевой подготовки на 2021 год. Министр отметил, что в апреле в рамках контрольной проверки на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы было проведено более 5 000 основных мероприятий подготовки, в том числе более 800 двусторонних учений.