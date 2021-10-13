Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

Алексей Курильченко
18:56 13.10.2021
Он руководил станцией в момент, когда произошла катастрофа.
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов
© Фото: Игорь Костин, РИА Новости
Читайте нас на:

На 85-м году жизни скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов. Он руководил АЭС во время катастрофы в 1986 году. О трагедии сообщили в Facebook станции. О причинах смерти не сообщается.

«Сегодня на 85-м году скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении.

Брюханов был назначен директором в 1970 году. После чернобыльской катастрофы его отстранили от должности. Затем его приговорили к 10 годам заключения, но он вышел на свободу спустя пять лет.

Ранее Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ об аварии на Чернобыльской АЭС. В перечне рассекреченных материалов оказались первый доклад Брюханова и переговоры операторов станции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.