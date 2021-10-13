Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

На 85-м году жизни скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов. Он руководил АЭС во время катастрофы в 1986 году. О трагедии сообщили в Facebook станции. О причинах смерти не сообщается.

«Сегодня на 85-м году скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», - говорится в сообщении.

Брюханов был назначен директором в 1970 году. После чернобыльской катастрофы его отстранили от должности. Затем его приговорили к 10 годам заключения, но он вышел на свободу спустя пять лет.

Ранее Государственный архив Службы безопасности Украины опубликовал секретные документы КГБ об аварии на Чернобыльской АЭС. В перечне рассекреченных материалов оказались первый доклад Брюханова и переговоры операторов станции.