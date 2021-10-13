Собчак опровергла информацию о том, что она не вызвала скорую на место аварии

Журналистка Ксения Собчак опровергла информацию о том, что она не вызвала сотрудников скорой медицинской помощи на место смертельного ДТП с ее участием. Собчак опубликовала скриншоты переписки с рабочего чата, которые свидетельствуют о том, что вызвать медработников телеведущую попросил ее коммерческий директор.

«Вот скрин из рабочего чата, где мой коммерческий директор просит срочно вызвать скорую и кидает геолокацию (потому что это чужой город и он не знает, где именно мы находимся)», - говорится в публикации Собчак.

При этом журналистка подчеркнула, что проконтролировала вызов скорой, несмотря на шум в голове. С ее слов, Ксения Собчак поехала в аэропорт только после того, как убедилась, что врачи выехали на место ДТП.

Напомним, что на трассе вблизи города Сочи произошла авария, в результате которой погиб один человек и двое пострадали. Ксению Собчак допросили по данному делу в качестве свидетеля.