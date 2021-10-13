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В Депобразования прокомментировали стрельбу у школы №1260

Алексей Курильченко
17:09 13.10.2021
Полиция Москвы призвала руководство нескольких школ забаррикадироваться из-за сообщений о стрельбе.
В Депобразования прокомментировали стрельбу у школы №1260
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости
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Департамент образования и науки города Москвы сообщил, что в школы на улице Фотиевой в Москве поступило сообщение от полиции о неких оперативных мероприятиях. Руководство школ призвали запереть все двери и окна. Предположительно, распоряжение связано с сообщениями о стрельбе, которая произошла возле школы №1260.

«Сегодня, 13 октября, от правоохранительных органов поступило распоряжение не покидать учащимся и сотрудникам здания образовательных организаций на улице Фотиевой в связи с проведением оперативных мероприятий на близлежащих территориях», - сообщает департамент.

Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал, все дети были отпущены по домам.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что неизвестный открыл стрельбу из страйкбольного ружья возле школы №1260. Находившиеся в здании выстроили баррикады. Сообщается о задержании предполагаемого стрелка.

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