Музыкант сообщил, что во время трагедии в Большом театре были нарушены правила безопасности

Трагедия 9 октября, когда на сцене Большого театра во время спектакля-оперы «Садко» погиб актер Евгений Кулеш, произошла в результате халатной работы службы декораторов. Такую версию в разговоре со «Звездой» изложил на условиях анонимности один из музыкантов, служащих в оркестре театра.

«Это совокупность действий других людей. Ничто не должно перемещаться на сцене во время спектакля. Ничего не должно опускаться на сцену сверху, если внизу в этот момент находятся люди. Если актерам что-то может навредить, то сначала удалите людей, а потом уже опустите декорацию. А все это делается в угоду сценографии, то такая трагедия рано или поздно должна была бы произойти», - считает работник оркестра.

Служащий театра посетовал, что декорации в целях безопасности во избежание трагедий должны быть пенопластовые или надувные. Тогда в случае их падения человек может получить только незначительную травму.

«У них кубатура-то какая (тяжесть декорации. - Прим. ред.)! Актер мог не услышать, что они опускаются, мог не успеть отбежать, может, он ногу подвернул. Человек может упасть и от инфаркта, как футболисты падают во время матча. У нас уже был рабочий момент на репетиции, когда ставили декорации, и они чуть не упали, зацепившись за софиты. Было неправильно рассчитано расстояние. Даже съемка есть этого случая», - отметил служащий Большого театра.

В день трагедии в театре тяжелая декорация в начале постановки «Садко» начала опускаться и ударила по голове актера Евгения Кулеша. Он погиб прямо на сцене. Спектакль сразу же остановили, а зрителей попросили покинуть зал.