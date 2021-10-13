Путин рассказал, как он избежал заражения COVID-19

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что не заразился коронавирусной инфекцией благодаря вакцинации. Об этом он рассказал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

Ведущая американского телеканала CNBC News Хедли Гэмбл задала российскому лидеру вопрос, сможет ли Путин поехать на 26-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ответ президент сказал, что еще не принял окончательного решения на этот счет из-за пандемии. И тогда модератор конференции спросила президента, боится ли он заразиться коронавирусом. Владимир Путин напомнил, что он сталкивался с возможными случаями заражения, так как инфекцией болели люди из его ближайшего окружения.

«Но этого не произошло, как специалисты уже точно говорят, из-за защиты, которую обеспечила наша прививка - вакцина "Спутник V"», - поделился Путин.

Также, по словам Путина, если речь идет о личном присутствии российского главы на каком-либо мероприятии, то в данном случае стоит задуматься о безопасности тех, кто его сопровождает.

«Дело в том, что, когда я еду, много людей со мной едут - это и служба охраны, и водители, и протокол, это большое количество людей, которые так или иначе подвергают свое здоровье опасности. Здесь есть о чем подумать», - заметил президент.

Ранее на «Российской энергетической неделе» Путин заявил, что Россия может выйти на рекордный рост ВВП. По данным Минэкономразвития, в этом году рост экономики может достичь 4,2%.