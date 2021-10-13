Садовые скульптуры оказались артефактами Древнего Египта ценой в 19 млн рублей

Семья из небольшого английского городка Клер графства Суффолк держала у себя садовые скульптуры, от которых вскоре дачники решили избавиться по причине переезда. После того как владельцы выставили украшения на аукцион, подтвердилась историческая ценность статуй. Скульптуры оказались не просто красивыми копиями древнеегипетских изваяний, а настоящими артефактами возрастом 5 000 лет и стоимостью 195 тысяч фунтов стерлингов - это более 19 миллионов российских рублей.

Британцы очень дорожили своими садовыми статуями и только догадывались, что их создание может датироваться XVIII или XIX веком, сообщает Metro. После выставления на аукцион скульптур владельцами специалисты выяснили, что длина лота составила 110 сантиметров и, несмотря на плохое состояние статуй, они подвергались кустарному ремонту. Изначально статуям дали цену в 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч российских рублей). Спустя 15 минут скульптуры резко подорожали до 195 тысяч фунтов.

Скульптуры купил неизвестный коллекционер, который договорился о сделке по телефону. Кроме того, на данный момент эксперты считают, что реальная стоимость статуй оценивается в 241 тысячу фунтов стерлингов, что составляет более 23 миллионов российских рублей.

Ранее в США выставили на продажу личные вещи Аль Капоне. На аукционе были представлены 174 лота, среди которых - любимый пистолет бандита кольт.