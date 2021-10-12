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Москва назвала «информационной войной» обвинения Запада в завышении цен на газ

Алексей Курильченко
11:38 12.10.2021
В МИД РФ отвергли заявления США, что российский газ «используется в качестве оружия».
Москва назвала «информационной войной» обвинения Запада в завышении цен на газ
© Фото: Виктор Лисицын, Global Look Press
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Обвинения в завышении цен на российский газ являются частью информационной войны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Подобные заявления дипломат считает бесстыдными и отмечает, что подобная риторика со стороны Запада звучит регулярно.

«Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов. Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление. Подобные заявления широко распространяются, но они, как мы считаем, являются частью информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы по многим направлениям», - цитирует слова замминистра РИА Новости.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в скором времени Евросоюзу может потребоваться больше российского газа. При этом дипломат считает, что газопровод «Северный поток - 2» может использоваться как инструмент политического давления.

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