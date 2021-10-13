Режиссер из Швеции раскрыла историю спасения 37-летней давности мурманскими моряками

Режиссер из Швеции, которую спасли в открытом море мурманские моряки, раскрыла тайну 37-летней давности. История спасения хранилась в шведских архивах под грифом «секретно». Когда документы раскрыли, Хелена аф Клеркер решила снять документальный фильм.

В ноябре 1984 года она вместе с подругой Шарлоттой каталась на лодке по заливу, но прогулка чуть не обернулась трагедией. Мощным течением девушек вынесло в открытое море, и двое суток они боролись за жизнь. Они едва не замерзли и на момент их обнаружения экипажем советского сухогруза находились в критическом состоянии.

«В полдень третьего дня мы были на грани смерти, мы были уверены, что умрем, но потом мы увидели российский сухогруз "Дагестан", который спас нас. Нас подняли на борт, где о нас прекрасно позаботились. Три часа спустя команда связалась со шведскими властями. К нам приехали спасательные службы, и нас забрали на берег в Швецию», - рассказала режиссер.

Сейчас режиссер пытается найти всю команду сухогруза. Некоторых членов экипажа ей уже удалось отыскать. Во время пресс-конференции в Мурманске Хелене по видеосвязи позвонил второй помощник капитана. Именно он первым заметил девушек в воде. Премьера фильма состоится в конце декабря в эфире шведского телевидения.