Две шведки приедут в Мурманск на поиски спасших их 37 лет назад моряков

Режиссер из Швеции Хелена аф Клеркер разыскивает моряков, которые 37 лет назад спасли ее в открытом море. В 1984 году Хелена с подругой Шарлоттой отправилась в море на небольшой лодке.

«Погода была плохая, а мы хотели покататься. Нас подхватило течение и унесло очень далеко. Мы 48 часов провели в океане и нас чудесным образом спас сухогруз "Дагестан". Я хотела выразить свою благодарность морякам того судна, даже спустя все эти годы. Без них меня бы не было. Это очень трогательная история», - рассказала Хелена.

Тогда девушки провели в открытом море почти двое суток. Они едва не замерзли и на момент их обнаружения экипажем советского сухогруза, находились в критическом состоянии.

«Я до сих пор закрываю глаза и вспоминаю то ужасное чувство страха перед смертью, что я просто сижу и жду, когда нас съедят рыбы. Это сильнейшее впечатление моей жизни. Никто не знал, что мы поехали кататься. Мы прижимались друг к другу, пели песни и старались не сойти с ума», - вспомнила женщина.

Экипаж сухогруза поднял девушек на борт и сообщил о них шведским спасателям. К тому моменту семьи Хелены и Шарлотты забили тревогу, обнаружив пропажу девушек и лодки.

«Мы очень замерзли. Они нас сразу посадили в ванну, налили нам водки, чтобы мы согрелись, накормили нас пирогами. Нас очень хорошо приняли», - отметила режиссер.

Пережитое стало для Хелены и ее подруги настоящим шоком, который женщина помнит в деталях даже спустя почти четыре десятка лет. Идея о съемках фильма пришла неожиданно, сказала она.

«Я начала думать об этих людях, что я могу сделать для них? Параллельно я изучала кинематографию. Много лет спустя я проснулась утром и начала писать сценарий», - рассказала Хелена аф Клеркер.

В ближайшее время в Мурманск приедет съемочная группа для интервью с членами экипажа сухогруза. В городе живет бывший капитан корабля и несколько моряков, которых еще предстоит найти.