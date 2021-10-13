Виктория Нуланд прибыла в администрацию президента

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в рамках своего рабочего визита в Россию прибыла в администрацию президента. Автомобиль с дипломатическими номерами и американским флагом, на котором прибыла дипломат, находится возле правительственного здания. На данный момент о темах предстоящего диалога официально не сообщалось.

Рабочий визит Нуланд в России проходит с 11 по 13 октября. Ранее дипломат посетила Министерство иностранных дел России.

По ее словам, переговоры с российскими дипломатами были конструктивными - стороны обсудили работу над развитием двусторонних отношений.