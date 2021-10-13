Начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ проинспектировал военкомат в Москве

По всей стране продолжается осенний призыв, и сегодня один из столичных военкоматов - Перовский - проинспектировал начальник Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский. Без внимания не осталась ни одна деталь. Например, с врачом-стоматологом генерал обсудил, как часто призывники страдают от зубных болезней.

Евгений Бурдинский провел личный прием граждан - беседовал с призывниками и их родителями. Представители военкомата рассказали о реализации программы переоснащения. В частности, комиссариат оснащают новыми системами связи, современной оргтехникой, комфортным транспортом для перевозки новобранцев.

Ранее сообщалось, что Московский регион отправит осенью на военную службу свыше десяти тысяч человек.