«Пробили дно»: в ЛНР оценили включение 12-летней девочки из Луганска в списки «Миротворца»

Писательница из Луганска, 12-летняя Фаина Савенкова, попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец», после того, как записала видеообращение к членам Совета безопасности ООН, заявив, что дети Донбасса имеют такое же право на детство и на мирную жизнь, как и все. В ЛНР действия ВСУ назвали проявлением «обиды взрослых людей» на ребенка, который, как известно, часто «глаголет истину».

Как прокомментировал «Звезде» представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник, юная писательница - очень открытый человек и для своего возраста очень творческий ребенок. Она контактирует со многими сверстниками и честно описывает то, что они чувствуют, живя на линии соприкосновения и прячась в подвалах от мин в 2021 году.

«Это действие со стороны Украины - мерзкая и гнусная обида на то, что ребенок пишет и говорит правду. Что ее ровесники полжизни живут в состоянии, в каком, возможно, частично жили дети в начале Великой Отечественной войны в 1941 году. Что ее ровесники знают, что такое обстрелы, и что такое прятаться в подвалах. К сожалению, они уже есть и среди погибших и на Аллее ангелов в тех местах, из которых уже не возвращаются», - заявил Родион Мирошник.

Представитель контактной группы отметил, что слушать такую правду о себе людям, конечно, не очень приятно, но «вносить ребенка в помойку» под названием «Миротворец» и начинать воевать с 12-летними детьми за то, что они так думают и видят это своими глазами, это - низость, которая не простительна ни одному государству, считающему себя таковым.

«Это очень характеризует тех людей, которые занимаются этим одиозным сайтом и не закрывают его. И Украина с каждым днем пробивает дно этой низости, которая ведет их в помойную яму. Иными словами у меня дальше плохо получается подобрать синонимы, которыми можно охарактеризовать людей, которые занимаются такими вещами», - заметил представитель контактной группы.

Как пояснил Мирошник, девочку обвиняют в «распространении фейков и собственных домыслов», а также участии в писательских конкурсах в России. При этом произведения Фаины Савенковой уже заметили и взрослые писатели, которые принимают участие в литературных конкурсах и в ДНР, и в ЛНР, и в России. Девочка часто участвует в медийных проектах, что для ребенка ее возраста уже само по себе не самое обыкновенное событие.