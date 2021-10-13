Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Медведева рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе после возвращения

Кира Карон
10:32 13.10.2021
Спортсменка объявила о решении вернуться в группу Тутберидзе в сентябре прошлого года.
Медведева рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе после возвращения
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Читайте нас на:

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась подробностями отношений с тренером Этери Тутберидзе, к которой она вернулась после скандала.

Как сказала Медведева, им удалось с Тутберидзе забыть старые обиды и найти общий язык.

«Сейчас авторитетно заявляю, что все в порядке. Мы общаемся, я катаюсь в «Хрустальном», все хорошо. Видимся, разговариваем», - рассказала фигуристка Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».

Напомним, что Медведева ушла от тренера летом 2018 года, после того как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Фигуристки оказались на двух первых ступеньках пьедестала в одиночном катании. Алина Загитова стала победительницей ОИ, Медведева завоевала серебряную медаль.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.