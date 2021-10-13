Медведева рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе после возвращения

Двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась подробностями отношений с тренером Этери Тутберидзе, к которой она вернулась после скандала.

Как сказала Медведева, им удалось с Тутберидзе забыть старые обиды и найти общий язык.

«Сейчас авторитетно заявляю, что все в порядке. Мы общаемся, я катаюсь в «Хрустальном», все хорошо. Видимся, разговариваем», - рассказала фигуристка Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».

Напомним, что Медведева ушла от тренера летом 2018 года, после того как проиграла другой ученице тренера Алине Загитовой в личном турнире Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Фигуристки оказались на двух первых ступеньках пьедестала в одиночном катании. Алина Загитова стала победительницей ОИ, Медведева завоевала серебряную медаль.