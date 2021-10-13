Медведчук уверен, что Зеленский должен вести переговоры с Путиным

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит вести переговоры с Владимиром Путиным. Свои мысли он высказал после заседания суда во вторник, передает РИА Новости.

«Я твердо уверен, что господину Зеленскому надо вести переговоры с господином Путиным. Потому что это нужно, это интерес для Украины», - цитирует агентство Медведчука.

Он считает, что чем раньше власти Украины найдут интерес для страны, который, по его словам, заключается в мирном существовании, тем лучше.

Также стало известно, что офис генпрокурора Украины намерен оспорить решение суда по делу Медведчука. Сообщается, что суд отказал ведомству в удовлетворении ходатайства о содержании главы политсовета под стражей.

«Прокуратура обжалует меру пресечения народному депутату, который подозревается в госизмене и содействии террористам. По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать его в апелляционном порядке и настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен », - говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.

Ранее Медведчук высказался о решении суда по домашнему аресту. По его мнению, Киев намеренно борется с оппозицией, фабрикуя его дело. Кроме того, Медведчук считает недостаточными доказательства прокуроров.