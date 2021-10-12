Лавров заявил о стремлении НАТО передислоцировать свои силы в Азию
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что альянс обходит стороной вопрос об ответственности НАТО за последствия своих двадцатилетних экспериментов.
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НАТО после ухода из Афганистана стремится переместить силы в Азию. Об этом заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
«Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия», - заявил министр в ходе выступления на встрече глав МИД стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Лавров отметил, что альянс обходит стороной вопрос об ответственности НАТО за последствия своих двадцатилетних экспериментов.
Ранее Лавров назвал главный просчет США и стран НАТО при выводе войск из Афганистана. По словам министра, следует не допустить использования вооружения, оставленного войсками, «в неконструктивных целях».