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В Башкирии для невакцинированных пожилых граждан вводят самоизоляцию

Кира Карон
08:49 12.10.2021
Ограничения начнут действовать с 13 октября.
В Башкирии для невакцинированных пожилых граждан вводят самоизоляцию
© Фото: Николай Хижняк, РИА Новости
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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что для жителей республики старше 65 лет, которые не привились от коронавирусной инфекции, вводится обязательная самоизоляция. Ограничение начнет действовать с 13 октября.


«Мы с нашим Минздравом проанализировали смертность (от коронавируса - Прим.ред.), это в основном люди старше 60 лет, имеющие тяжелые заболевания. Вы знаете, ко мне обратились руководители госпиталей и попросили ввести нормы самоизоляции для пожилых людей», - сообщил Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Ранее стало известно, что в Севастополе объявили об ужесточении противоэпидемических мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 15 октября на территории города для посещения заведения общепита, музея, театра или иного общественного объекта необходимо будет предъявить QR-код или справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не позднее семи дней назад.

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