В Башкирии для невакцинированных пожилых граждан вводят самоизоляцию

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что для жителей республики старше 65 лет, которые не привились от коронавирусной инфекции, вводится обязательная самоизоляция. Ограничение начнет действовать с 13 октября.



«Мы с нашим Минздравом проанализировали смертность (от коронавируса - Прим.ред.), это в основном люди старше 60 лет, имеющие тяжелые заболевания. Вы знаете, ко мне обратились руководители госпиталей и попросили ввести нормы самоизоляции для пожилых людей», - сообщил Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Ранее стало известно, что в Севастополе объявили об ужесточении противоэпидемических мер, направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 15 октября на территории города для посещения заведения общепита, музея, театра или иного общественного объекта необходимо будет предъявить QR-код или справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не позднее семи дней назад.