«Надышать» на приступ: эксперт рассказал, чем опасен отказ от проветривания

Пластиковые окна удерживают в домах не только тепло, но и опасный для здоровья углекислый газ. Как очистить от него дом, рассказал в интервью радио Sputnik эколог Антон Ястребцев.

Углекислым газом помещение постепенно наполняет дыхание человека. Современные пластиковые окна при этом закрываются практически герметично, что воспрепятствует его выходу наружу. Из-за увеличения концентрации углекислого газа и уменьшения кислорода состояние человека будет постепенно ухудшаться. Например, это выражается в снижении работоспособности и сонливости, объяснил Ястребцев.

«А если совсем "надышать", то у тех, кто слабее или старше, может и сердце прихватить», - предупредил специалист.

По его словам, для очищения воздуха нужно регулярно проветривать помещения и делать это правильно: открывать окна на пятнадцать минут, чтобы температура воздуха в комнате снизилась на один-два градуса. Дождливая погода создает дополнительный бонус, так как снижается риск загрязнения воздуха вредными примесями, добавил Ястребцев.

«Проветривать лучше во время дождя или сразу после него. Дождь прибивает все загрязнители и взвешенные частицы к земле. Сажа, пыль, цемент, частицы шин и всякая другая дрянь, которая летает в воздухе, будет прибита к земле», - рассказал эколог.

Ранее проветривание помещения назвали важной мерой профилактики в период пандемии коронавируса.