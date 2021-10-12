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Врач назвала минерал, необходимый здоровью человека осенью

Кира Карон
07:02 12.10.2021
Дефицит магния становится наиболее критичным осенью, в период распространения сезонных инфекций.
Врач назвала минерал, необходимый здоровью человека осенью
© Фото: pexels.com
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Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко рассказала, какой элемент особенно необходим организму человека в период осенних простуд.

В интервью радио Sputnik эксперт отметила, что магний – один из самых важных минералов для человеческого организма, в частности, он необходим для поддержания иммунитета.

«Магний обслуживает более трехсот химических реакций, протекающих в организме. Если будет низкий уровень магния, будет "хромать" работа щитовидной железы, отвечающей за иммунный ответ, будут хуже вырабатываться кортизол и адреналин», - сказала Мойсенко.

По словам эксперта, дефицит магния становится наиболее критичным осенью, в период распространения сезонных инфекций. Это имеет особое значение, если лето было жарким, продолжила она.

«У нас было лето с высокой температурой воздуха, и во время потоотделения ушло много магния. Эти потери магния приводят к низкому иммунному ответу, когда наступает осень и начинается период болезней», – отметила врач.

Также врач рассказала, как узнать, что организму не хватает магния.

«Магний всегда в дефиците у нервозных, неуравновешенных, быстро устающих людей. Точно определить уровень магния в организме можно с помощью анализа крови», – заключила Мойсенко.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, как следует одеваться в межсезонье, чтобы не подхватить простуду. Шапку рекомендуется носить при температуре ниже нуля, перчатки стоит надевать как только замерзнут руки, а шарфы и палантины можно носить уже с ранней осени.

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