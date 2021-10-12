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Названы способы восстановления дыхания после COVID-19

Кира Карон
06:29 12.10.2021
Если организму не хватает воздуха, включается специальный механизм саморегуляции.
Названы способы восстановления дыхания после COVID-19
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
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Коронавирусная инфекция поражает среди прочего легкие человека. Даже после выздоровления в результате могут появиться трудности с дыханием. В свою очередь, это приводит к недостаточному снабжению тканей кислородом.

Пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Карабиненко в интервью радио Sputnik рассказал, что если организму не хватает воздуха, включается специальный механизм саморегуляции.

«Если воздуха мало, то человек инстинктивно старается глубже или чаще дышать, чтобы ему хватило кислорода для жизнедеятельности. Все будет хорошо, пока в достаточной мере происходит насыщение тканей организма кислородом. То есть пока головной мозг снабжается кислородом», – сказал он.

Какие меры необходимы конкретному пациенту может определить только врач. В данном случае, по словам эксперта, универсального рецепта нет. Для каждого случая необходимо подбирать специальную терапию. Также врач отметил, что существуют упражнения, которые могут восстанавливать работу дыхательной мускулатуры.

«У одних остается длительный бронхоспазм, тогда надо тренировать выдох. У других, наоборот, остается затрудненный вдох, таким надо тренировать и усиливать работу дыхательной мускулатуры», – заключил Карабиненко.

Ранее врачи Роспотребнадзора сообщили, что коронавирусная инфекция у пациентов в среднем длится 11 дней. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше.

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