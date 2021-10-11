Врачи Роспотребнадзора сообщили, что COVID-19 в среднем болеют 11 дней

Врачи Роспотребнадзора сообщили, что коронавирусная инфекция у пациентов в среднем длится 11 дней. В некоторых случаях симптомы осложнений остаются в течение более трех месяцев, до полугода, иногда дольше.

«По данным исследований, средняя продолжительность COVID-19 составляет 11 дней. Но у пациентов этот период может составлять от всего одного-двух дней до 21-28 и более», - сказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии и мени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова РИА Новости.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается крайне напряженной. Руководитель ведомства считает, что сейчас эпидемиологическая обстановка в стране только ухудшается. По его словам, в данный момент в лечебных учреждениях страны находится более миллиона пациентов с COVID-19.