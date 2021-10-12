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Расчеты С-400 «Триумф» ЗВО уничтожили гиперзвуковые цели в ходе контрольной проверки

Кира Тило
04:16 12.10.2021
Боевые расчеты с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника.
Расчеты С-400 «Триумф» ЗВО уничтожили гиперзвуковые цели в ходе контрольной проверки
© Фото: Минобороны РФ
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В Ленинградской области боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» объединения ВВС и ПВО Западного военного округа в ходе контрольных занятий за 2021 учебный год выполнили учебно-боевые задачи по уничтожению гиперзвуковых крылатых ракет и авиации условного противника.

Боевые расчеты с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный ракетный авиационный удар условного противника. Программа тренировочных налетов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и гиперзвуковых целей.

Кроме того, военнослужащие отработали перевод пусковых установок из боевого положения в походное, совершили марш на новую учебную позицию.

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в т.ч. гиперзвуковых, на дальности до 400 км, высоте до 30 км и скорости полета не более 4,8 км/с.

Ранее подразделения ПВО, переброшенные на полигон Ашулук под Астраханью, отразили массированный ракетно-авиационный удар. В ближнем бою и на дальней дистанции «Панцири» и «Триумфы» сбивали имитационные мишени на горизонте.

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