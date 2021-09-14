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«Панцири» и С-400 продемонстрировали командную работу на «Западе-2021» под Астраханью

Тимур Шерзад
Антон Балзовский
18:40 14.09.2021
В ближнем бою и на дальней дистанции «Панцири» и «Триумфы» сбивали имитационные мишени, роем появляющиеся на горизонте. Чтобы не позволить им отыскать брешь в противовоздушном заслоне, действовать зенитчикам приходилось моментально.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Подразделения ПВО, переброшенные на полигон Ашулук под Астраханью, отразили массированный ракетно-авиационный удар. Это еще один практический эпизод стратегических учений «Запад-2021».

В ближнем бою и на дальней дистанции «Панцири» и «Триумфы» сбивали имитационные мишени, роем появляющиеся на горизонте. Чтобы не позволить им отыскать брешь в противовоздушном заслоне, действовать зенитчикам приходилось моментально. Как слаженно работали боевые расчеты, увидел Антон Балзовский.

«Сейчас мы видим, как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" выдвигается на свои позиции. Его главная задача - прикрывать своего старшего собрата С-400. Ведь, как известно, "Панцирь" может работать как по наземным, так и по воздушным целям», - прокомментировал корреспондент. 

Только зенитчики занимают свои позиции, как тут же приходит команда об обнаружении целей, по которым они не мешкая ни минуты открывают шквальный огонь.

Первая атака отбита, однако есть мишени, которые находятся вне зоны досягаемости «Панциря».

В синее небо над полигоном Ашулук взлетают зенитные управляемые ракеты. С-400 начал свою работу, а это значит, цели захвачены и совсем скоро будут уничтожены.

Всего на полигоне Ашулук за время выполнения специальных задач на учениях «Запад-2021» обнаружено более шестидесяти воздушных целей, все они были классифицированы и уничтожены. И пусть воздушный бой считается самым скоротечным, но за этими секундами стоит долгая и кропотливая работа. Оттачивать мастерство зенитчики продолжат в местах постоянной дислокации.

Совсем скоро зенитчики отправятся в места постоянных дислокаций, где продолжат оттачивать свое мастерство, ведь, как известно, учеба в армии не заканчивается никогда.

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