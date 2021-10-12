Вице-премьер РФ Оверчук посетит Вашингтон, где встретится с представителями администрации США

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук посетит Вашингтон в ближайшее время, чтобы встретиться с представителями администрации США. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов на открытии годового собрания Американо-Российского делового совета, передает РИА Новости.

«В эти дни американскую столицу посетит вице-премьер России Алексей Логвинович Оверчук. У него запланированы встречи с представителями администрации США и бизнесменами как раз по проблематике двусторонней торговли и инвестиций», - цитирует агентство Антонова.

В сентябре Антонов предложил США реанимировать работу двустороннего диалога по антитеррору. Это предложение было высказано дипломатом в комментарии, посвященном двадцатой годовщине терактов 11 сентября 2001 года.