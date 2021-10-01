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СМИ: Тиньков может провести год под надзором и выплатить штраф в США

Анна Берестовая
22:31 01.10.2021
Тиньков согласился пойти на сделку с американским правосудием.
СМИ: Тиньков может провести год под надзором и выплатить штраф в США
© Фото: Екатерина Лызлова РИА Новости
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Российский предприниматель Олег Тиньков согласился на сделку с правосудием Соединенных Штатов. Такую информацию, согласно данным прессы, распространил Минюст США.

По данным СМИ, бизнесмен обязался выплатить штраф суммой 250 тысяч долларов, а также год провести под надзором правоохранительных органов. Кроме того, в качестве наказания в виде лишения свободы, в соответствии со сделкой, будет рассматриваться срок, уже отбытый в период, проведенный Тиньковым в Лондоне под арестом.

Американские власти, как пишет пресса, рекомендовали суду, рассматривающему дело предпринимателя, принять предложенные условия. Тем не менее, как указывает ТАСС, суд по-прежнему имеет право потребовать самостоятельного определения приговора в связи с тем, что обвиняемый признал свою вину.

Ранее Олег Тиньков признал себя виновным по одному из предъявленных ему в США обвинений, касающемуся неуплаты налогов. В связи с этим российский бизнесмен согласился выплатить Соединенным Штатам компенсацию в размере более чем 506 миллионов долларов.

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