В Белом доме назвали встречи Нуланд с властями России «конструктивными и продуктивными»

В администрации президента США заявили, что находящаяся с визитом в Москве заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд проводит с представителями российских властей «конструктивные и плодотворные» встречи. Так ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе Белого дома в ходе брифинга.

«Я переадресую вас в Госдепартамент по данному вопросу. Полагаю, что, находясь там, она проводит конструктивные и продуктивные встречи», - отметила пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сегодня побывала в здании МИД РФ на Смоленской площади, и также заявила, что провела там «конструктивные переговоры».

До прибытия в Москву Нуланд сообщала, что главной темой в повестке ее визита в Россию станут стабильные и предсказуемые отношения между РФ и США.