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В Белом доме назвали встречи Нуланд с властями России «конструктивными и продуктивными»

Валентина Пескова
22:12 12.10.2021
Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд прибыла в Москву со специальным визитом.
В Белом доме назвали встречи Нуланд с властями России «конструктивными и продуктивными»
© Фото: Rod Lamkey - CNP Consolidated News Photos Globallookpress
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В администрации президента США заявили, что находящаяся с визитом в Москве заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд проводит с представителями российских властей «конструктивные и плодотворные» встречи. Так ответили на соответствующий вопрос в пресс-службе Белого дома в ходе брифинга.

«Я переадресую вас в Госдепартамент по данному вопросу. Полагаю, что, находясь там, она проводит конструктивные и продуктивные встречи», - отметила пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд сегодня побывала в здании МИД РФ на Смоленской площади, и также заявила, что провела там «конструктивные переговоры».

До прибытия в Москву Нуланд сообщала, что главной темой в повестке ее визита в Россию станут стабильные и предсказуемые отношения между РФ и США.

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