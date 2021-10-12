В стране и мире Пришедший на КПП отдела полиции в Москве с оружием мужчина имел признаки опьянения Елизавета Потейчук Силовики обезвредили мужчину с признаками опьянения, который пытался открыть стрельбу в московском отделении полиции. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: Мужчина, направивший оружие на сотрудника полиции на КПП вблизи ОМВД в Москве, имел признаки алкогольного опьянения. Мужчину обезвредили силовики. «Сегодня в 16:55 на контрольно-пропускной пункт отдела МВД России по району Преображенское города Москвы пришел мужчина 1971 года рождения с признаками алкогольного опьянения. При общении с сотрудниками, которые осуществляли пропускной режим, гражданин достал предмет, похожий на пистолет, и направил в сторону стражей порядка», - сообщил начальник Управления информацией и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин. Пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. Следователи продолжают разбираться в подробностях инцидента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика