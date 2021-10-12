Мужчина попытался устроить стрельбу в отделении полиции в Москве

На востоке Москвы мужчина вечером 12 октября зашел на КПП вблизи помещения у дежурной части ОМВД РФ по району Преображенское и направил оружие на сотрудника полиции.

Как сообщили в ведомстве, произвести выстрел подозреваемый 1971 года рождения не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и злоумышленника обезвредили.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», - отмечено в сообщении СК РФ.

В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. Расследование инцидента продолжается.