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Мужчина попытался устроить стрельбу в отделении полиции в Москве

Валентина Пескова
19:40 12.10.2021
Подозреваемый в ближайшее время будет доставлен в подразделение СК РФ для проведения с ним необходимых следственных действий.
Мужчина попытался устроить стрельбу в отделении полиции в Москве
© Фото: Zamir Usmanov Global Look Press
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На востоке Москвы мужчина вечером 12 октября зашел на КПП вблизи помещения у дежурной части ОМВД РФ по району Преображенское и направил оружие на сотрудника полиции.

Как сообщили в ведомстве, произвести выстрел подозреваемый 1971 года рождения не смог, поскольку его действия были своевременно пресечены и злоумышленника обезвредили.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов)», - отмечено в сообщении СК РФ.

В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий. Расследование инцидента продолжается. 

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