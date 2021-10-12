Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Суд арестовал школьника, зарезавшего одноклассника в Махачкале

Елизавета Потейчук
20:17 12.10.2021
Юноша, смертельно ранивший одноклассника ножом в школе Махачкалы, арестован районным судом на два месяца.
Суд арестовал школьника, зарезавшего одноклассника в Махачкале
© Фото: dagestan.sledcom.ru
Читайте нас на:

Кировский суд города Махачкалы заключил под стражу школьника, зарезавшего ножом своего одноклассника. Мальчик арестован сроком на два месяца.

«В Кировский районный суд г. Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя 2006 года рождения. Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т. е. по 11 декабря 2021 года», - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Ранее 16-летний ученик школы Махачкалы, убивший своего сверстника, рассказал, откуда он взял оружие и почему решил использовать его во время драки. Юноша признался, что купил нож год назад в небольшом магазине и не хотел убивать.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.