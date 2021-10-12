В стране и мире Суд арестовал школьника, зарезавшего одноклассника в Махачкале Елизавета Потейчук Юноша, смертельно ранивший одноклассника ножом в школе Махачкалы, арестован районным судом на два месяца. © Фото: dagestan.sledcom.ru Читайте нас на: Кировский суд города Махачкалы заключил под стражу школьника, зарезавшего ножом своего одноклассника. Мальчик арестован сроком на два месяца. «В Кировский районный суд г. Махачкалы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении местного жителя 2006 года рождения. Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, т. е. по 11 декабря 2021 года», - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Ранее 16-летний ученик школы Махачкалы, убивший своего сверстника, рассказал, откуда он взял оружие и почему решил использовать его во время драки. Юноша признался, что купил нож год назад в небольшом магазине и не хотел убивать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика